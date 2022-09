Autostrom Immer mehr Vertrauen in die E-Mobilität

Fahrer*innen von E-Autos zeigen sich positiv gegenüber der Entwicklung der E-Mobilität in Deutschland. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Das Angebot an Ladesäulen hat sich deutlich verbessert.