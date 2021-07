Vergleichsportale CHECK24 wird zum Testsieger von €uro am Sonntag gekürt

Das Münchener Unternehmen CHECK24 konnte sich den ersten Platz mit der Note „sehr gut +“ vor Wettbewerbern wie Verivox oder Toptarif sichern. Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 auch die Teilkategorie Preis-Leistungs-Angebot mit einem großen Abstand für sich. Über die sieben betrachteten Beispielprofile hinweg bot das Vergleichsportal CHECK24 unter anderem die größte Vielfalt an Versorgern für Strom und Gas und Energietarifen. Auch in der Kategorie Vergleichsrechner belegte CHECK24 den ersten Platz. Hier lobten die Tester*innen besonders die vielen Möglichkeiten zur Filterung sowie das Beratungsangebot per Live-Chat. Der Test „Bestes Vergleichsportal für Strom und Gas“ untersuchte zehn Vergleichsportale anhand 160 Einzelkriterien und 253 Testkundenkontakte per Telefon oder E-Mail. Die Teilkategorien Preis-Leistungs-Angebot und Vergleichsrechner flossen zu je 40 Prozent in das Gesamtergebnis ein, der Kundenservice machte 20 Prozent aus.