Gaspreise Gas-Einmalzahlung für höhere Einkommen steuerpflichtig

31.08.2022 | Strom und Gas

Versorger bleiben an Preisgarantie gebunden

Das Düsseldorfer Landgericht bindet den Energieversorger ExtraEnergie per Gerichtsbeschluss an seine Preisgarantien. Ein eindeutiges Signal in Zeiten von explosiven Energiepreisen, Umlagen und der Energiekrise.