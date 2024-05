Energiepreis Thüringer Haushalte: Höchste Energiekostenbelastung in Deutschland

Verbraucher*innen in Thüringen müssen im Durchschnitt 6,0 Prozent ihres Einkommens für Energie aufwenden, während es in Hamburg nur 4,3 Prozent sind. Dieses Ost-West-Gefälle spiegelt sich auch in anderen ostdeutschen Bundesländern wider, wo die Energiekosten ebenfalls überdurchschnittlich hoch sind.

Die Studie, durchgeführt von CHECK24, zeigt, dass nicht nur Thüringer Haushalte, sondern auch Haushalte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern überdurchschnittlich hohe Energiekosten tragen müssen. Dies ist Teil eines allgemeinen Trends, bei dem ostdeutsche Haushalte im Vergleich zu westdeutschen Haushalten eine größere Belastung durch Energiekosten erfahren.Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24, erklärt diesen Unterschied mit einer Kombination aus geringerer Kaufkraft und höheren regionalen Netznutzungsentgelten in den östlichen Bundesländern. Dies führt dazu, dass die Endkundenpreise in Ostdeutschland im Vergleich zum Westen höher ausfallen.Eine positive Erkenntnis der Studie ist, dass alternative Energieanbieter im Allgemeinen günstigere Tarife anbieten als die Grundversorger. Ein Singlehaushalt in der Grundversorgung kann durch einen Wechsel zu einem alternativen Anbieter erhebliche Einsparungen erzielen, sowohl bei Strom als auch bei Gas