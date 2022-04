Earth Day Earth Day 2022: Mehr Klimaschutz in den Alltag integrieren

Die Earth Days liefern Hintergründe, vernetzen und schaffen Medienpräsenz für die vielfältigen Umwelt Aktionen vor Ort.

Der Earth Day soll dazu anregen, mehr Klimaschutz in den Alltag zu integrieren.

Der Earth Day liefert jährlich das Leitmotiv für den Umwelt- und Klimaschutz und soll dazu motivieren den persönlichen Fußabdruck zu hinterfragen und Einsparpotenziale zu erkennen und dauerhaft umzusetzen. Das Thema des Earth Day 2022 lautet „Investiere in unseren Planeten“. Der Fokus in Deutschland liegt dabei diesmal auf langlebiger und nachhaltiger Mode. Der Earth Day soll dieses Jahr den Anstoß dazu geben, sich bewusster zu kleiden, die Klamotten länger zu tragen, ressourcenschonend zu waschen und umweltschonend zu entsorgen. Die globale Ressourcen Einsparung soll dabei sowohl von Verbraucher*innen, Hersteller*innen und Einkäufer*innen als auch bei Lieferketten berücksichtigt und möglich gemacht werden. Die Devise dabei: „Investiere nachhaltig in unseren Planeten, es ist das einzige Zuhause, das wir haben.“