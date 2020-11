Bundesnetzagentur Kritik an zu hohen Grundversorgungstarifen für Strom und Gas

Die Bundesnetzagentur hat einen Bericht vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass die meisten Verbraucher in Deutschland zu viel für Strom und Gas bezahlen. Grund dafür sind die teuren Tarife der Grundversorgung.

Verbraucherschützer raten zu Anbieterwechsel

„Viele Grundversorgungstarife sind preislich überhöht.“

Udo Sieverding, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW

Zum ersten April 2020 hat die Bundesnetzagentur einen durchschnittlichen Strompreis von 33,8 Cent pro Kilowattstunde berechnet. Mehr als ein Drittel der Stromkunden hatte im laufenden Jahr so einen teuren Stromvertrag. Die Behörde empfiehlt deshalb den Stromanbieterwechsel. Schon beim örtlichen Mitbewerber könnten die Verbraucher den Strompreis senken, hier errechnete die Netzagentur einen Mittelwert von 31,2 Cent pro Kilowattstunden. Durch Boni und anderen Wechselprämien lasse sich die Ersparnis noch bis zu 8 Prozent steigern. Laut Bundesnetzagentur wird die Preisspanne zwischen Grundversorgern und alternativen Anbietern immer größer. Seit 2010 wurde die Stromgrundversorgung vier Prozent teurer – 2020 sind die Preise rund acht Prozent teurer. Beim Gas wuchs die Preisspanne von neun auf 17 Prozent.Auch Gaskunden zahlen im Schnitt zu viel. Auch hier ist der Tarif der Grundversorgung meist der teuerste. Die Behörde berechnete einen durchschnittlichen Gaspreis von 6,99 Cent pro Kilowattstunde. Bei alternativen Anbietern errechnete die Netzagentur nur 5,96 Cent je Kilowattstunde. Auch hier empfiehlt die Behörde den Wechsel des Gasanbieters. Auch Verbraucherschützer betonen die Einsparmöglichkeit durch einen Anbieterwechsel. Die Preisgestaltung der Grundversorger wird seit langen von Verbraucherschutzzentralen kritisiert. Durch gesunkene Beschaffungskosten hätten die Strom- und Gasanbieter laut Verbraucherzentrale NRW in vielen Netzgebieten Spielräume für Preissenkungen. Doch oft gäben die Anbieter ihre gesunkenen Kosten nicht an die Kunden weiter.