Die Anzahl der Neuzulassungen für Elektroautos ist in Deutschland ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Die E-Autos werden in den meisten Fällen Zuhause geladen mit einer privaten Wallbox , die aktuell auch staatlich gefördert wird. Dynamische Tarife sollen dafür sorgen, dass das Strom Tanken möglichst günstig ist. Diese reagieren auf die Preisschwankungen an der Strombörse und reichen die nachts meist niedrigeren Preise an die Verbraucher weiter. Versorger sollen zukünftig gesetzlich dazu verpflichtet werden, solche flexiblen Strompreise anzubieten. Auch bei Wärmepumpenstrom kann so fürs Heizen viel Geld gespart werden. Voraussetzung für die Nutzung solcher flexiblen Stromtarife und neuer Preismodelle sind sogenannte Smart Meter oder auch intelligenten Messsysteme.