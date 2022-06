Heizölpreise Wann eine Heizöl Sammelbestellung sinnvoll ist

Schließen sich Nachbarn zu einer Heizöl Sammelbestellung zusammen, können Sie oftmals viel Geld einsparen: Der klare Vorteil einer Heizöl Sammelbestellung ist der Mengenrabatt. Der Heizölpreis sinkt bei einer größeren Abnahmemenge. Da der Tankwagen nur eine Anfahrt tätigen muss, schont eine Sammelbestellung darüber hinaus die Umwelt. Allerdings müssen alle Beteiligten am vereinbarten Termin Zeit haben, es droht eine gesamtschuldnerische Haftung bei einem Kauf auf Rechnung. Deswegen ist eine Barzahlung bei einer Heizöl Sammelbestellung von Vorteil. Zu bedenken ist auch, dass die einzelnen Nachbarn nicht zu weit voneinander entfert wohnen dürfen. Besonders wenn einzelne Instanzen nur geringe Mengen Heizöl bestellen wollen, ist die Ersparnis in den meisten Fällen hoch und die Sammelbestellung sinnvoll. Möchte ein Verbraucher eine große Menge Heizöl bestellen, so sollte er in jedem Fall prüfen ob er dennoch von der Sammelbestellung profitiert.