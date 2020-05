Heizölpreise Heizölpreise steigen wieder

Die Ölpreise erholen sich weiter. Die Heizölpreise steigen durch die Vorgaben des Ölmarkts wieder leicht erhöht in der neuen Woche. Die Preissteigerung beträgt 0,7 Cent/Liter. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet 51,22 €uro/100 Liter am Montagmorgen. Die Empfehlung ist, die Preise weiterhin engmaschig zu beobachten. So kann schnell auf weiter steigende Preise mit einer kurzfristen Bestellung reagiert werden. Das Preisniveau ist nach wie vor attraktiv und die leichte Steigung tut diesem kaum einen Abbruch. Die Chance auf weitere Abschläge sind stehen recht gut. Ein wichtiger Grund hierfür ist das rückläufige Bestellaufkommen.