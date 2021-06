Heizölpreise Heizölpreise so teuer wie zuletzt Anfang 2020

Die Heizölpreise erreichen diese Woche ein neues Jahreshoch. Das letzte Mal war Heizöl so teuer im Januar 2020. Die regionale Heizölpreise haben sich nach dem Höchststand der letzten Woche nochmals gesteigert.

Bei einer Abnahmemenge von 3.000 Litern kosten 100 Liter Heizöl aktuell durchschnittlich 67 Euro. Das sind fast 40 Cent mehr als letzten Freitag. Die Heizölpreise in München stehen aktuell bei 65,90 Euro pro 100 Liter, in Hamburg sind es 67,32 Euro. In Berlin müssen Verbraucher aktuell 67,52 Euro für 100 Liter Heizöl bezahlen. Setzt sich der Aufwärtstrend fort, könnten die Heizölpreise noch diese Woche die 70-Euro-Marke überschreiten. Verbraucher sollten derzeit lieber eine Bestellung abwarten, da der Heizölpreis voraussichtlich noch weiter steigen wird.