Heizölpreise Heizölpreise sinken leicht

Die Wideraufnahme der Colonial-Pipeline und Sorgen um Inflation belasteten zuletzt die Ölpreise. Die Heizölpreise sinken um bis zu einem Cent pro Liter Heizöl . Somit ist das Preisniveau vom Wochenbeginn erreicht. Dieses entspricht auch den Heizölpreisen von 2019, Heizöl kostet also nun so viel wie vor der Pandemie. Die CO2-Steuer wird seit Januar zusätzlich eingepreist, in Anbetracht dessen ist Heizöl also relativ günstig geblieben.