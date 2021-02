Heizölpreise Heizölpreise bewegen sich aufwärts

Die Rohölpreise befindet sich momentan auf dem höchsten Niveau seit knapp einem Jahr. Heute stehen die April-Kontrakte der Ölsorte "Brent" bei circa 57 US-Dollar pro Barrel, ein Fass US-Öl "West Texas Intermediate" kostet 54,15 Dollar. Der Euro fällt im Vergleich zum US-Dollar ab. Die Heizölpreise starten mit deutlichen Aufschlägen in den Tag. Es ist ein Plus von einem halben Cent pro Liter Heizöl zu erwarten. Die Entwicklung der steigenden Preise von gestern hält also an. Derzeit kann dennoch günstiger bestellt werden als in den Vorjahren. Wer auf Nummer sicher gehen will oder wenig Vorrat hat, sollte bestellen. Noch mehr lässt sich durch eine Heizöl Sammelbestellung mit den Nachbarn sparen.