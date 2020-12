Heizölpreise Heizölkunden profitieren von milden Temperaturen

"Weil für Heizöl höhere Emissionen veranschlagt werden als für Gas, kommen auf Verbraucher mit Ölheizung höhere zusätzliche Kosten zu. Um Energiekosten effektiv zu senken, hilft nur der Vergleich und Wechsel des Anbieters.

Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie CHECK24

Der milde November sorgt für sinkende Heizkosten. Zwischen September und November diesen Jahres mussten Verbraucher in Deutschland circa drei Prozent weniger Energie fürs Heizen aufwenden als im Vorjahreszeitraum, Heizen mit Öl ist in der aktuellen Heizperiode rund 42 Prozent günstiger. Gaskunden hingegen zahlen nur zehn Prozent weniger. Eine Musterfamilie (Reihenhaus) mit Gasheizung zahlte dafür von September bis November 2020 insgesamt 272 Euro. Eine Musterfamilie, die mit Öl heizt zahlte in diesem Zeitraum nur 186 Euro. Mit Heizöl heizen Verbraucher in der aktuellen Heizperiode also fast 32 Prozent günstiger als mit Gas . 2021 werden die Kosten für Gas und Heizöl deutlich teurer werden. Durch den vollen Mehrwertsteuersatz ab Januar und der eingeführeten CO2-Steuer kommen Mehrkosten auf die Verbraucher zu. Ein Musterhaushalt mit 20.000 kWh Energieverbrauch zahlt durch die CO2-Abgabe im kommenden Jahr 119 Euro (Gas) bzw. 158 Euro (Heizöl) pro Jahr mehr.