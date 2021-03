Heizölpreise Heizen mit Heizöl günstiger als mit Gas

"

Inzwischen steigt der Heizölpreis wieder signifikant. Seit Januar 2021 ist er um elf Prozent gestiegen, verglichen mit dem Preistief im September sogar um 56 Prozent. Nicht zuletzt durch die neue CO2-Abgabe müssen sich Verbraucher*innen auf deutlich steigende Kosten bei Heizöl einstellen."

Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie CHECK24

Der Februar 2021 war aufgrund der frostigen Temperaturen in der ersten Monatshälfte deutlich kälter als im vergangenen Jahr. Verbraucher*innen in Deutschland mussten zwischen September 2020 und Februar 2021 fast sieben Prozent mehr Energie fürs Heizen aufwenden als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden schwachen Weltkonjunktur sind die Energiepreise 2020 teilweise deutlich gesunkenAuch der Heizölpreis ist 2020 davon betroffen. Davon profitieren Verbraucher*innen, die mit Öl heizen, aktuell noch. Zwischen September 2020 und Februar 2021 zahlten sie fürs das Heizen mit Öl fast 700 Euro. Im Vorjahr lagen die Kosten bei 835 Euro – das entspricht einem Minus von etwa 17 Prozent. Eine Musterfamilie (Reihenhaus mit Gas beheizt) zahlte dafür von September 2020 bis Februar 2021 insgesamt 838 Euro. Eine Familie mit Ölheizung zahlte in diesem Zeitraum 696 Euro. Mit Heizöl heizen Verbraucher*innen in der aktuellen Heizperiode also etwa 17 Prozent günstiger als mit Gas.