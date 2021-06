Heizölpreise Anstiegspause bei Heizölpreisen

Die Heizölpreise befinden sich auf dem höchsten Niveau seit gut eineinhalb Jahren. Heizöl kostet in Deutschland derzeit durchschnittlich zwischen 65,50 und 66 Euro je 100 Liter bei einer Standardlieferung von 3000 Litern Heizöl. Am heutigen Morgen setzte der Preisansteig bei Heizöl erstmal aus. Die mittel- und langfristige Tendenz ist allerdings weiter steigend. Gut für Verbraucher ist, dass die deutliche Preissteigerung am Rohölmarkt abgefedert wird und nicht eins zu eins weitergegeben. Verbraucher sollten einen Heizölvergleich machen, bevor sie eine Bestellung aufgeben. So können sie trotz des hohen Preisniveaus sparen. Aufgrund der aktuellen Preissituation ist es ebenfalls ratsam, kleinere Preisrückgänge auszunutzen, um eine Bestellung zu tätigen. Wer noch mehr sparen möchte, der kann eine Sammelbestellung mit den Nachbarn durchführen.