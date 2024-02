Heizöl Heizölpreise im Aufwärtstrend: Anstieg der Ölpreise setzt sich fort

Ölpreisanstieg treibt Heizölpreise in die Höhe.

Die Gründe für den Preisanstieg sind klar: Instabile politische Lage im Nahen Osten, Angriffe auf Handelsschiffe, ukrainische Drohnenangriffe auf Ölanlagen und OPEC+ Förderkürzungen. Trotz erwarteter Überversorgung im ersten Quartal bleibt der globale Ölbedarf hoch.Die Heizölpreise in Deutschland steigen seit Tagen steil an. Aktuelle Berechnungen deuten auf weitere Aufschläge von ein bis zwei Cent pro Liter hin. Das Preisniveau liegt jedoch noch im akzeptablen Bereich, nahe dem Durchschnittspreis der letzten drei Monate.Darauf sollten sich Verbraucher jedoch nicht ausruhen. Es sollte ein rechtzeitiger Heizölvergleich durchgeführt und eine rechtzeitige Nachfüllung in Betracht gezogen werden, um mögliche weitere Preisanstiege vorzubeugen.