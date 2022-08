Um die Gas -Versorgung im Winter zu gewährleisten, werden deutsche Speicher aktuell mit Druck befüllt. Zur Deckung der Kosten, die beim Befüllen der Erdgasspeicher entstehen, wird ab dem 1. Oktober 2022 nach §35e des Energiewirtschaftsgesetzes die neue Speicherumlage erhoben. Die Gasnetzbetreiberfirma Trading Hub Europe (THE) kündigte heute die Höhe der Umlage von 0,059 Cent pro Kilowattstunde an. Damit wird sie Verbraucher deutlich weniger belasten als die am Montag beschlossene Gas-Umlage von rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Zeitlich ist der Mechanismus bis zum 31. März 2025 befristet und soll alle sechs Monate überprüft und angepasst werden.