Gaspreise Steigende Gaspreise ab 2025: Höhere Netzentgelte und CO₂-Preise

Da die Nachfrage nach Gas in den kommenden Jahren aufgrund alternativer Heizmethoden wie Wärmepumpen und Fernwärme voraussichtlich sinken wird, verteilen sich die Kosten auf weniger Kunden – was die Gaspreise für den Einzelnen erhöht.Zusätzlich wird der CO₂-Preis ab 2025 auf 55 Euro pro Tonne angehoben, was den Gasverbrauch weiter verteuert. Die Kombination aus steigenden Netzentgelten und höheren Abgaben könnte Gas zu einer zunehmend unattraktiven Heizoption machen. Experten empfehlen Verbrauchern daher, frühzeitig auf klimafreundlichere Alternativen umzustellen, um langfristig Kosten zu sparen.