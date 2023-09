Gassteuer Steuersenkung für Gas endet: Verbraucher müssen mit Preisanstieg rechnen

23.08.2023 | Gaspreis

Gaspreise im Großhandel steigen: Sorge vor Streik in australischer Gasindustrie

Während die Gaspreise in Europa weiter steigen, wachsen die Ängste vor einem geplanten Streik in der australischen Gasindustrie. Die möglichen Auswirkungen auf die globale Energieversorgung rücken in den Fokus, nachdem Beschäftigte einer Flüssiggas-Anlage in Australien mit Arbeitsniederlegungen drohen.