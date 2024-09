Der Gaspreis in Deutschland zeigt im September 2024 eine leichte Stabilisierung. Der durchschnittliche Preis pro Kilowattstunde (kWh) liegt bei 11,83 Cent, was nur geringfügig höher ist als im Vormonat. Trotz dieser Stabilität bieten Alternativanbieter deutlich günstigere Tarife an, die das Einsparpotenzial für Haushalte erheblich erhöhen.