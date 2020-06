Gaspreise Gaspreise liegen auf hohem Vorjahresniveau

"Der durchschnittliche Gaspreis liegt in der aktuellen Heizperiode etwa auf dem hohen Vorjahresniveau. Die Beschaffungspreise haben sich im Vergleich zum Vorjahr zwar halbiert, beim Endkunden kommt diese Entwicklung aber noch nicht an. Bislang haben nur Alternativanbieter auf die günstigen Großhandelspreise reagiert und ihre Preise gesenkt. Deshalb wird es für Verbraucher nur dann deutlich günstiger, wenn sie aus der Grundversorgung zu einem Alternativanbieter wechseln."

Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Anders als der Heizölpreis liegt der Gaspreis etwa auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Um drei Prozent niedriger fällt die Heizrechnung für Verbraucher mit Gasheizung als in der Heizperiode 2018/2019 aus. Eine Musterfamilie (Reihenhaus, Ölheizung) zahlte dafür zwischen September 2019 und Mai 2020 insgesamt 1.120 Euro. Eine Musterfamilie mit Gasheizung zahlte in diesem Zeitraum 1.138 Euro. Das Heizen mit Öl ist in der aktuellen Heizperiode also etwas günstiger als das Heizen mit Gas . Die Tarife alternativer Gasanbieter sind momentan durchschnittlich 37 Prozent günstiger als die örtliche Grundversorgung.