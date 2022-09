Gaspreise: Gaspreis sinkt im Großhandel

Dennoch ist kein Abwärtstrend bei den Gaspreisen in Sicht. Der durchschnittliche Gaspreis für Verbraucher*innen erreichte bereits im August einen neuen Rekord. Ein Musterhaushalt (20.000 kWh) zahlte im Schnitt 3.717 Euro im Jahr für Gas. Das entspricht einem durchschnittlichen Preis von 18,6 ct pro kWh. Im August 2021 kostete die gleiche Menge Gas noch 1.306 Euro – ein Plus von 185 Prozent. Ab Oktober gibt es bereits 477 Fälle von Gaspreiserhöhungen in der Grundversorgung. Betroffen sind davon rund 2,1 Millionen Haushalte. Im Oktober betragen die Erhöhungen im Schnitt 84,2 Prozent im Vergleich zum 1. Quartal des Jahres. Spätestens wenn die vor der Krise beschafften Energiemengen der Energieversorger verbraucht sind, werden sie zu den aktuellen Rekordpreisen an der Börse einkaufen müssen. Deshalb ziehen auch Gasanbieter mit Langzeitlieferverträgen ihre Preise an. Das geplante Aussetzen der CO2-Abgabe für 2023 wird die Gaspreise in Rekordhöhe nicht abdämpfen können. Die Entlastung der Verbraucher*innen wird nur minimal ausfallen.