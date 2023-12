Gaspreis Über 1.000 Euro Ersparnis für Verbraucher durch Gasanbieterwechsel

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Eine vierköpfige Familie hat die Chance, über 1.000 Euro pro Jahr zu sparen, indem sie aus der Grundversorgung zu einem preiswerteren Alternativanbieter wechselt. Im Durchschnitt der 100 größten deutschen Städte beträgt das Sparpotenzial für einen Musterhaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh beachtliche 1.084 Euro pro Jahr.Besonders in Zwickau können Verbraucher kräftig sparen. Ein Musterhaushalt spart dort im Schnitt 2.757 Euro jährlich durch den Wechsel. Doch auch in Velbert lohnt sich der Anbieterwechsel enorm: Eine Familie kann dort bis zu 2.404 Euro ihrer jährlichen Gaskosten einsparen.Selbst Singles können von diesem Trend profitieren. Im Durchschnitt der 100 größten Städte spart ein Singlehaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh 276 Euro pro Jahr durch den Wechsel des Gasanbieters. In Velbert ist das Sparpotenzial für einen Singlehaushalt mit 697 Euro pro Jahr am größten. Aber auch in Zwickau kann ein alleinlebender Verbraucher mit einer Ersparnis von 671 Euro rechnen, wenn er sich für den preiswertesten Alternativanbieter entscheidet.Fazit: Der Wechsel des Gasanbieters kann angesichts der bevorstehenden Kostensteigerungen eine wirksame Strategie für Verbraucher sein, um finanziellen Belastungen zu entgehen und das Haushaltsbudget zu entlasten."Durch den Wegfall der Gaspreisbremse, der Anpassung der Mehrwertsteuer und der Erhöhung der CO2-Abgabe im kommenden Jahr, steigen die Gaspreise für Verbraucher*innen deutlich. Kund*innen sollten jetzt aktiv werden, ihre Verträge prüfen und den Anbieter wechseln. Nur so lassen sich die Mehrkosten im kommenden Jahr dämpfen. "