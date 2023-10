Gaspreis Gaspreise in Europa steigen nach Stilllegung israelischen Gasfelds

Die Entscheidung Israels, die Produktion in einem Gasfeld vor seiner Südküste einzustellen, hat erhebliche Auswirkungen auf den europäischen Gasmarkt. Der Preis für den richtungweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam stieg in den Handelsverläufen auf über 49 Euro je Megawattstunde (MWh). Vor knapp einer Woche lag er noch bei rund 36 Euro, was einem Anstieg von mehr als einem Drittel entspricht.