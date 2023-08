Gaspreis Enormes Sparpotenzial beim Wechsel des Gasanbieters in deutschen Großstädten

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Eine aktuelle Studie hat eindrucksvoll demonstriert, wie Verbraucher in deutschen Großstädten durch den Wechsel ihres Gasanbieters erhebliche finanzielle Vorteile erzielen können. Besonders Familien und Singles können von dieser Möglichkeit profitieren und ihre Gaskosten erheblich senken.Für Familien mit einem jährlichen Verbrauch von 20.000 kWh ergab die Analyse, dass ein Anbieterwechsel in Schwerin zu einer beeindruckenden Einsparung von 63,0 Prozent führen kann, was einem Betrag von 3.191 Euro pro Jahr entspricht. Im Durchschnitt der 100 untersuchten Städte beträgt die Ersparnis für einen Vierpersonenhaushalt immerhin 39,4 Prozent der Gaskosten, was 1.293 Euro jährlich ausmacht.Selbst für Singlehaushalte mit einem Verbrauch von 5.000 kWh zeigt die Studie beeindruckende Ergebnisse. Durch den Wechsel von der Grundversorgung zu einem alternativen Anbieter können sie im Durchschnitt der betrachteten Städte eine jährliche Ersparnis von 36,8 Prozent erzielen, was 339 Euro entspricht. Besonders auffallend ist, dass Singlehaushalte in München die größten Einsparungen erzielen können.Diese Untersuchung verdeutlicht somit eindrucksvoll, wie der Wechsel des Gasanbieters eine äußerst effektive Möglichkeit darstellt, Haushaltskosten zu senken. Verbraucher werden dazu ermutigt, die verschiedenen Optionen sorgfältig zu prüfen und von den potenziellen Einsparungen zu profitieren."Die Gaspreise für Neukund*innen sind aktuell so niedrig wie seit Ende 2021 nicht. Bei fast allen alternativen Anbietern sind die Preise so günstig, dass die Gaspreisbremse nicht mehr greift. Verbraucher*innen sollten jetzt aktiv werden und ihren Anbieter wechseln. So können sie beim Gas bis zu 3.000 Euro sparen."