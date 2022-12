Gaskrise Deutschland verbraucht zu viel Gas

Die Temperaturen in Deutschland sind anhaltend niedrig und deuten auf den kältesten Dezember seit zehn Jahren hin. Allein am Montag ist in Deutschland aufgrund der Witterung ein ganzer Prozentpunkt aus den Gasspeichern entnommen worden. Der Chef der Bundesnetzagentur appelliert daher erneut zum Gassparen

Allein am Montag hat Deutschland über 1 % seines gespeicherten Gases verbraucht. Damit ist Deutschland neben Belgien und Frankreich Spitzenreiter in der EU, was den Gasverbrauch innerhalb eines Tages betrifft. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, appelliert, dass dieser Verbrauch „ein Ausreißer" bleiben müsse und Verbraucher*innen trotz der anhaltenden tiefen Temperaturen Gas sparen sollen. Dies gilt sowohl für Privathaushalte als auch für die Industrie. In beiden Sektoren würden derzeit die Einsparziele von 20 % nicht erreicht, so Müller. Eine Mangellage sei aber nicht zu erwarten, da die Speicher aktuell dennoch zu mehr als 92 % gefüllt sind und Deutschland sehr gut vorgesorgt hat, so Müller weiter. Dennoch dürfe sich der derzeitige hohe Verbrauch nicht im Januar und Februar fortsetzen.