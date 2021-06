Gaskosten: Vermieter-Beteiligung am CO2-Preis könnte scheitern

Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) hatte sich am Dienstagabend gegen eine Aufteilung des CO2-Preises zwischen Mieter und Vermieter ausgesprochen. Laut Frei gäbe es für diese Aufteilung bisher keine gesetzliche Grundlage. Bundesumweltministerin Svenja Schulze zeigte sich verärgert über diese Entwicklung. Die CDU/CSU-Fraktion unterbinde damit „sozial gerechten Klimaschutz“. Ursprünglich sollte die neue Aufteilung zwischen Vermieter und Mieter nächste Woche in Kraft treten. Wenn die Unionsfraktion weiterhin gegen die Aufteilung des CO2-Preises ist, könnte sich das Thema bis nach der Bundestagswahl vertagen. So müssten Mieter weiterhin den CO2-Preis auf Öl und Gas alleine tragen.