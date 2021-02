München, 17.2.2021 | 13:39 | dmi

Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Menschen im vergangenen Jahr deutlich mehr Zeit im eigenen Zuhause verbracht und Umbauprojekte am Eigenheim realisiert. Verbrauchern wird empfohlen anschließend ihren Versicherungsschutz anzupassen, um eine Unterversicherung zu vermeiden.

An- und Umbaumaßnahmen sollten immer dem Versicherer mitgeteilt werden.

Nach baulichen Maßnahmen Versicherungsschutz prüfen und Unterversicherung vermeiden

CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Wohngebäudeversicherung

Sanierungsmaßnahmen – z. B. das Erneuern einer Dachbedeckung oder einer Heizungsanlage – senken nicht nur Energiekosten, sie können sich auch positiv auf den Versicherungsbeitrag auswirken. Geben Verbraucher die Arbeiten bei ihrer Wohngebäudeversicherung an, profitieren sie häufig von attraktiven Rabatten. In einer Beispielberechnung sparen Versicherte sogar deutlich mehr als die Hälfte des Jahresbeitrags ihrer Wohngebäudepolice – im günstigsten Tarif zahlen sie statt 235 Euro jährlich nach einer Kernsanierung nur noch 94 Euro. Ob und unter welchen Voraussetzungen ein Versicherer Sanierungsnachlässe gewährt, ist in den Versicherungsbedingungen aufgeführt.Nach baulichen Veränderungen sollten Verbraucher den Versicherungsschutz der Wohngebäudeversicherung prüfen. Wurde beispielsweise zusätzliche Wohnfläche durch den Anbau eines Wintergartens geschaffen oder wurden die Bäder erneuert, dann sollte dies unbedingt bei den Angaben zur Versicherung berücksichtigt werden. An- und Umbauarbeiten sollten in jedem Fall gemeldet werden, um eine Unterversicherung zu vermeiden.„Eine Unterversicherung liegt dann vor, wenn der tatsächliche Neubauwert des Hauses die Summe übersteigt, zu der es versichert ist“, sagt André Boudon, Geschäftsführer Wohngebäudeversicherung bei CHECK24. „Im Schadensfall kann es dann passieren, dass Versicherte einen Teil aus eigener Tasche bezahlen müssen – das sind schnell einige Tausend Euro.“Viele Versicherer bieten einen Unterversicherungsverzicht an. Bei solchen Tarifen verzichtet der Wohngebäudeversicherer im Schadensfall auf die Prüfung einer möglichen Unterversicherung und leistet bis zur vereinbarten Versicherungssumme. Wichtig: Die Angaben zur Immobilie müssen wahrheitsgemäß und aktuell sein, z. B. zur Wohnfläche und weiteren Merkmalen wie Ausstattung, Gebäudetyp und Baujahr.Bei sämtlichen Fragen zur Wohngebäudeversicherung, etwa zu möglichen Sanierungsrabatten, dem Leistungsumfang oder richtigen Angaben zu Gebäudeeigenschaften, beraten die CHECK24-Versicherungsexperten persönlich per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.