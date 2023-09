München, 11.9.2023 | 10:20 | dmi

Während der Winter ohne größere Stürme verlief, führten Unwetter im Juni zu erheblichen Schäden. Die Halbjahresbilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherer (GDV) 2023 zeigt dennoch einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Die erste Jahreshälfte von 2023 weist Schäden durch Naturgefahren unter dem Durchschnitt auf.

Elementarversicherung schützt bei Naturgefahren

In der Halbjahresbilanz des GDV zu Naturkatastrophen aus dem Jahr 2023 weisen versicherte Schäden einen Wert von insgesamt 1,9 Milliarden Euro auf. Einen maßgeblichen Anteil haben die verheerenden Unwetter “Lambert” und “Kay” verursacht, die über weite Teile Deutschlands gezogen sind. Die Schäden machten einen Betrag von rund 740 Millionen Euro aus. 250 Millionen Euro entfielen davon auf Sturm- und Hagelschäden, weitere 140 Millionen Euro auf Naturgefahren, wie Starkregen, und 350 Millionen Euro auf Schäden an Kraftfahrzeugen.Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der GDV eine leicht unterdurchschnittliche Schadensbilanz von rund 4 Milliarden Euro – vorausgesetzt, weitere Unwetter sowie Herbst- und Winterstürme halten sich in Grenzen. Im vorigen Jahr lag der Schadendurchschnitt bei 4,3 Milliarden Euro.Trotz des leichten Rückgangs in der Schadensbilanz werden aufgrund des Klimawandels häufiger extreme Unwetter in Deutschland auftreten. Mit einer Wohngebäudeversicherung schützen Sie sich vor Schäden durch Sturm und Hagel. Ein Elementarschutz bietet eine zusätzliche Absicherung gegen Naturgefahren, wie Starkregen und Überschwemmungen. Im CHECK24 Vergleich der Wohngebäudeversicherung finden Sie eine große Auswahl an Tarifen mit Elementarschutz. Über eine Hausratversicherung mit dem Baustein Elementarschäden können Sie außerdem Ihr Inventar vor solchen Schäden absichern.