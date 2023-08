München, 29.8.2023 | 14:04 | dmi

In diesem Jahr wurde in vielen Regionen Südeuropas eine erhöhte Anzahl von Waldbränden verzeichnet. Nicht nur die Umwelt wurde dadurch zerstört, auch Häuser waren den Flammen unterlegen. In Deutschland kam es in den letzten Jahren ebenso immer wieder zu Waldbränden aufgrund von Hitze und damit einhergehender Trockenheit. Für Wohngebäudebesitzer gewinnt damit eine Absicherung gegen Brandschäden zunehmend an Bedeutung.

Feuerschäden durch Waldbrände sind im Leistungsspektrum der Wohngebäudeversicherung inbegriffen.

Absicherung gegen Waldbrände über CHECK24

Die Auswirkungen von Hitze auf Wälder innerhalb Deutschlands konnten in den letzten Jahren zunehmend beobachtet werden. Zum einen erhöht die Hitze das Risiko für entstehende Waldbrände, zum anderen begünstigt sie die Verbreitung von Schädlingen. Laut dem Statistischen Bundesamt hat die Population von Schädlingen, wie dem Borkenkäfer, seit dem Dürrejahr 2018 deutlich zugenommen. Neben diesem Anstieg und der damit einhergehenden Schwächung von Wäldern, setzt lang anhaltende Trockenheit den Wäldern ebenfalls zu und kann Waldbrände von verheerendem Ausmaß begünstigen.Je nach Wetterlage, beispielsweise durch Winde, können sich diese rapide ausbreiten und bis zu mehreren Wochen anhalten. In nächster Konsequenz können Brände auf Wohngebäude überspringen und auch hier erhebliche Schäden verursachen.Eine Hausratversicherung deckt Brandschäden am Inventar ab. Mit einer Wohngebäudeversicherung können Sie sich gegen Feuerschäden im Allgemeinen, aber auch gegen Feuer durch Waldbrände absichern. Im CHECK24 Vergleich der Wohngebäudeversicherung können Sie verschiedene Tarife mit dem Leistungsbaustein “Feuer” unverbindlich miteinander vergleichen und im Anschluss den passenden Schutz für Ihren Bedarf abschließen.