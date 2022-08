München, 2.8.2022 | 09:07 | dmi

In den letzten Jahren haben Wärmepumpen vermehrt an Bedeutung gewonnen. Mit ihrer innovativen Technologie punkten sie im Aspekt der Nachhaltigkeit und tragen zur Verringerung des CO2 Ausstoßes bei Gebäuden bei.

Wärmepumpen bieten eine effiziente Alternative zu herkömmlichen Energiequellen.

Vor- und Nachteile von Wärmepumpen

Verringerung des CO2-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Erhebliche Reduzierung der eigenen Energiekosten im Normalfall

Unabhängigkeit von Rohstoffimporten und fossilen Brennstoffen, wie Erdgas, Erdöl oder Kohle zum Heizen

Energieeffiziente Bereitstellung und Unterstützung der Warmwasserbereitung für Bad, Küche beziehungsweise Heizung

Können nicht nur heizen, sondern im Sommer auch kühlen

Zu Beginn einmalige hohe Anschaffungskosten

Anlage muss immer auf die Größe des Wohnobjektes optimal ausgelegt sein

Langwierige Genehmigungsverfahren durch Netzbetreiber sowie staatliche Förderprozesse

Förderung für Wärmepumpen

Die Anzahl an Wärmepumpen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Laut dem Statistischen Bundesamt lag die Anzahl an Wärmepumpen in Neubauten im Jahr 2015 noch bei 31,8 Prozent und stieg 2021 bereits auf 50,6 Prozent. Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken spielen bei der Entscheidung für eine Wärmepumpe außerdem steigende Gas- und Ölpreise eine Rolle.Der nordhessische Heiz- und Klimatechnikhersteller Viessmann hat auf diese Entwicklung reagiert. So sollen eine Milliarde Euro innerhalb der nächsten drei Jahre in Forschung und Entwicklung fließen. Produktionskapazitäten von Wärmepumpen sollen ebenso erweitert werden.Die Installation von Wärmepumpen als erneuerbare Energiequelle kann sich als Alternative langfristig finanziell lohnen. Ob sich diese nachhaltige Neuerung allerdings für die eigenen Gegebenheiten eignet, hängt mit den Vor- und Nachteilen einer Wärmepumpe zusammen.Zu den Vorteilen gehören:Zu den Nachteilen zählen:Wärmepumpen erfüllen die Bedingungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und werden staatlich gefördert. Zum einen gibt es Förderprogramme des Bundes beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Zum anderen setzen sich die einzelnen Bundesländer und Kommunen für die Förderung von Wärmepumpen ein. Für einen Rundumschutz können Sie Ihre Wärmepumpe anschließend in den Tarif Ihrer Wohngebäudeversicherung einschließen.