Die Neubauförderung der KfW für das Effizienzhaus 40 wurde am 20. April 2022 wieder gestartet. Durch die hohe Nachfrage waren die Fördergelder bereits am Vormittag dieses Tages ausgeschöpft.

Effizienzhaus-Stufe 40 Nachhaltigkeitsklasse

Nachdem die Förderung der Effizienzhaus-Stufe 40 in den Bereichen des Neubaus sowie der energetischen Sanierung zunächst am 24. Januar 2022 beendet wurde, erfolgte eine Wiederaufnahme zum 20. April dieses Jahres. Das Budget belief sich diesmal auf 1 Milliarde Euro und war bereits innerhalb weniger Stunden aufgebraucht.Mit dem Effizienzhaus der Kreditanstalt für Wiederaufbau können Neubauprojekte sowie Häuser in der Sanierung einer energetischen Effizienzklasse zugeordnet werden. Die Effizienzhaus-Stufen im Bereich des Neubaus werden in 55, 40 und 40 Plus (höchste Stufe) aufgegliedert; im Bereich der Sanierung stehen die Effizienzhäuser 55, 70, 80, 100, 115 sowie die Stufe Denkmal-Effizienzhaus zur Verfügung. Grundsätzlich findet die Einordnung von Gebäuden in die einzelnen Effizienzbereiche durch den Energieverbrauch sowie die Dämmung statt, anhand dessen der Energieverbrauch zugeordnet werden kann.Aufgrund des hohen Zulaufs sind Anträge für die Effizienzhaus-Stufen 40 mit Erneuerbare-Energien-Klasse und 40 Plus ebenfalls nicht mehr möglich. Die Effizienzhaus-Stufe 40 Nachhaltigkeitsklasse wird dennoch bis zum 31.12.2022 gefördert. Gebäude müssen in dieser Klasse unter dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude geführt werden.