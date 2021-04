So wird ein Kredit über 20.000 Euro erheblich günstiger 5 Tipps, die Ihnen jeweils Hunderte Euro sparen können

A A A

Ob Sie gerade planen, einen Kredit aufzunehmen, oder bereits ein Darlehen abbezahlen: Jeder dieser Tipps kann Ihnen mehrere Hundert Euro sparen. Wie viel genau, erfahren Sie hier.

Tipp 1: Rund 1.500 Euro sparen durch Konditionsvergleich

Niemand zahlt gerne Zinsen. Es gibt aber Situationen, in denen an einem Kredit kein Weg vorbeiführt – sei es für das neue Auto, die Renovierung des Eigenheims oder auch die Finanzierung einer Solaranlage. Die gute Nachricht: Mit ein paar Kniffen kann Ihr Kredit erheblich günstiger werden. Auch wenn Sie Ihren Kredit bereits aufgenommen und nicht von Anfang an alles richtig gemacht haben, können Sie oft noch viel Geld sparen: Sie können Ihren Kredit nämlich jederzeit mit einem günstigeren Darlehen ablösen. Obwohl manche Banken dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung von bis zu einem Prozent des verbleibenden Kreditbetrags verlangen, lohnt sich das in vielen Fällen Wie hoch Ihre Ersparnis bei einem typischen Kredit übermitLaufzeit undjeweils ausfällt, haben wir für Sie nachgerechnet:Die Kreditzinsen sind derzeit historisch günstig. Zwischen den Banken bestehen aber nach wie vor große Unterschiede. Welcher Kredit für Sie am günstigsten ist, lässt sich dabei auf den ersten Blick kaum sagen. Schließlich werden viele Darlehen zu bonitätsabhängigen Zinsen vergeben und auch die Annahmekriterien unterscheiden sich von Bank zu Bank. Um den für sie persönlich günstigsten Kredit zu finden, sollten sie daher Ihre persönlichen Kreditkonditionen immer gleich bei mehreren Banken anfragen.

Bei einem Kreditvergleich über CHECK24 passiert dies automatisch – ein wesentlicher Grund für den großen Zinsunterschied: Die durchschnittlichen Effektivzinsen über das Vergleichsportal lagen letztes Jahr um rund 36 Prozent unter dem Bundesschnitt. Während Kredite landesweit im Schnitt 5,85 Prozent pro Jahr kosteten, zahlten Kreditnehmer über CHECK24 im Schnitt nur 3,76 Prozent.

Zinssatz bei durchschnittlicher Zinsersparnis CHECK24 Durchschnittszins Zinssatz 5,52 % eff. p.a.* 3,55 % eff. p.a.** Zinsen gesamt 4.050,14 Euro 2.573,99 Euro Ersparnis 1.476,15 Euro *Zinssatz ergibt sich aus der Annahme, dass der über CHECK24 erhältliche Zinssatz rund 36 % günstiger ist als im landesweiten Durchschnitt. Dies entspricht der durchschnittlichen Zinsersparnis im Jahr 2018.

**Zinssatz entspricht dem Durchschnitt 2018 über CHECK24 aufgenommener Kredite mit Laufzeit 84 Monate und Kreditsumme 20.000 Euro. Gut zu wissen: Sie können Ihre persönlichen Kreditkonditionen bei beliebig vielen Banken einholen, ohne sich Sorgen um Ihren Schufa-Score machen zu müssen. Die Bank meldet in diesem Fall der Schufa, dass Sie Ihre Konditionen angefragt haben. In Ihrer Schufa-Auskunft können aber nur Sie selbst für ein Jahr das Merkmal „Anfrage Kreditkonditionen“ einsehen. Einfluss auf Ihren Score hat die Tipp 2: Rund 400 Euro sparen durch Zweckbindung Zweckgebundene Kredite sind häufig günstiger als solche zur freien Verwendung. Das gilt beispielsweise für Autokredite. Indem Sie dem Kreditinstitut das Fahrzeug als zusätzliche Sicherheit anbieten, können Sie vielfach mit besonders günstigen Zinsen rechnen. Das zeigt auch ein Blick auf die Durchschnittszinsen des letzten Jahres bei CHECK24. Kredite für Autos und Motorräder über 20.000 Euro und 84 Monate kosteten im Schnitt über 400 Euro weniger als solche zur freien Verwendung. Freie Verwendung Verwendungszweck: Neu-, Gebrauchtfahrzeug oder Motorrad Zinssatz 3,57 % eff. p.a.* 2,99 % eff. p.a.** Zinsen gesamt 2.588,81 Euro 2.160,35 Euro Ersparnis 428,46 Euro *Zinssatz entspricht dem Durchschnitt 2018 über CHECK24 aufgenommener Kredite mit Laufzeit 84 Monate und Kreditsumme 20.000 Euro ohne angegebenen Verwendungszweck.

**Zinssatz entspricht dem Durchschnitt 2018 über CHECK24 aufgenommener Kredite mit Laufzeit 84 Monate, Kreditsumme 20.000 Euro und Verwendungszweck Neu-, Gebrauchtfahrzeug oder Motorrad. Gut zu wissen: Beim Autokredit unterzeichnen Sie in der Regel eine sogenannte Tipp 3: Rund 300 Euro sparen mit zweitem Kreditnehmer Nicht jeder hat die Möglichkeit, einen Kredit zusammen mit einem Partner aufzunehmen. Wenn Sie die Option aber haben, sollten Sie sie nutzen. Ein zweiter Kreditnehmer mit ausreichendem und sicherem Einkommen kann den Ausschlag geben, dass die Bank niedrigere Zinsen anbietet oder den Kredit überhaupt erst genehmigt. So war der durchschnittliche 20.000-Euro-Kredit über CHECK24 für zwei Kreditnehmer letztes Jahr 0,4 Prozentpunkte günstiger als für Kunden, die den Kredit alleine aufgenommen haben. Ein Kreditnehmer Zwei Kreditnehmer Zinssatz 3,64 % eff. p.a.* 3,24 % eff. p.a.** Zinsen gesamt 2.640,72 Euro 2.344,67 Euro Ersparnis 296,05 Euro *Zinssatz entspricht dem Durchschnitt 2018 über CHECK24 aufgenommener Kredite mit Laufzeit 84 Monate, Kreditsumme 20.000 Euro und einem Kreditnehmer.

**Zinssatz entspricht dem Durchschnitt 2018 über CHECK24 aufgenommener Kredite mit Laufzeit 84 Monate und zwei Kreditnehmern. Gut zu wissen: Der zweite Kreditnehmer, der im Kreditvertrag eingetragen ist, hat rechtlich gesehen die gleichen Pflichten wie der erste. Auch er haftet mit dem pfändbaren Teil seines Einkommens für die Rückzahlung des Kredits. Aus diesem Grund bieten sich vor allem nahe Angehörige beziehungsweise Familienmitglieder als zweite Kreditnehmer an. Tipp 4: Rund 400 Euro sparen dank kürzerer Laufzeit Ob dieser Spartipp für Sie infrage kommt, hängt von Ihrer Portokasse ab. Generell aber lohnt es sich, Kredite möglichst schnell zurückzuzahlen. Je kürzer die Laufzeit, desto weniger Zinsen fallen auf das geliehene Geld an. Dafür steigt mit kürzeren Laufzeiten die monatliche Rate Ihres Kredits. Bei gleichem Zins, aber 72 statt 84 Monaten Laufzeit steigt die Rate für den 20.000-Euro-Kredit um rund 40 Euro. Die Belohnung für die schnelle Rückzahlung ist allerdings stattlich: Ihr Kredit wird unter dem Strich um rund 400 Euro günstiger. Laufzeit 84 Monate Laufzeit 72 Monate Zinssatz 3,55 % eff. p.a.* 3,55 % eff. p.a.* Monatliche Rate 268,74 Euro 308,31 Euro Zinsen gesamt 2.573,99 Euro 2.198,28 Euro Ersparnis 375,71 Euro *Zinssatz entspricht dem Durchschnitt 2018 über CHECK24 aufgenommener Kredite mit Laufzeit 84 Monate und Kreditsumme 20.000 Euro. Gut zu wissen: Achten Sie aber immer darauf, die Rate nicht zu hoch anzusetzen. Finanzielle Flexibilität kann wichtig werden, wenn einmal unvorhergesehene Ausgaben auf Sie zukommen. Um für sich die Tipp 5: Rund 600 Euro sparen mit Sondertilgungen Finanziell flexibel bleiben und den Kredit trotzdem früher zurückzahlen: Gerade bei Krediten mit kostenloser Sondertilgung sollten Sie diese Möglichkeit auch nutzen. Gute Gelegenheiten für Ohne Sondertilgung Sondertilgung 1.000 Euro p.a. Bei Krediten über 20.000 Euro mit 84 Monaten Laufzeit lag die durchschnittliche Verzinsung sogar bei nur 3,55 Prozent. Unterstellt man auch bei diesen Krediten eine Ersparnis gegenüber dem Bundesschnitt von 36 Prozent wäre der Kredit rund 1.500 Euro günstiger.