Ost-West-Gefälle Kreditsummen im Westen höher als im Osten

A A A

CHECK24 Kunden aus dem Westen der Republik nehmen mehr Kredite auf als CHECK24 Kunden aus dem Osten. Auch die durchschnittlich abgeschlossenen Kreditsummen sind im Westen höher. Das könnte einen einfachen Grund haben.

Baden-Württemberger leihen sich am meisten Geld von der Bank, Sachsen am wenigsten. Bild: gettyimages