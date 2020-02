Auf Verbraucherfreundlichkeit getestet Onlinekredite von Direktbanken schneiden gut ab

A A A

Wie verbraucherfreundlich sind Onlinekredite von Direktbanken? Diese Frage stellte sich die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH und unterzog die Darlehen von elf Direktbanken einem Test. Das Ergebnis überrascht.

Im Test der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien erhielten alle geprüften Onlinekredite die Note "gut".