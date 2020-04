Fixkosten senken Kredit umschulden ab -0,4 Prozent Zinsen

A A A

Durch eine Umschuldung Ihres Altkredits können Sie Ihre monatlichen Fixkosten deutlich reduzieren und so die Ausgaben Ihres Haushalts verringern. Und: Dank volldigitaler Kreditanträge brauchen Sie für eine Kreditablösung noch nicht einmal das Haus verlassen.

Warum mehr bezahlen als nötig? In vielen deutschen Haushalten findet sich ein erhebliches Einsparpotential bei den monatlichen Fixkosten. Was im Alltag häufig gar nicht auffällt, summiert sich über die Zeit. Häufig sind es pro Jahr mehrere Tausend Euro an Ausgaben für zugegeben unverzichtbare Dinge wie ein Girokonto, eine Kreditkarte, den DSL-Anschluss oder auch den aufgenommenen Kredit. Warum also eine Kontoführungsgebühr zahlen, wenn es Girokonten auch zum Nulltarif gibt? Warum Monat für Monat hohe Kreditraten abstottern, wenn das Darlehen auch günstiger getilgt werden kann? Ob Strom, Mobilfunkvertrag, Versicherung oder Finanzen: Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich, zu schauen, an welchen Fixkosten im Haushalt gespart werden kann. So springt unter Umständen vielleicht noch ein kleiner Extra-Familienurlaub heraus.

Durch Umschuldung bis zu 2.000 Euro sparen

Haben Sie vor einiger Zeit einen Kredit aufgenommen und zahlen diesen noch eine ganze Weile ab? Dann haben wir gute Nachrichten für Sie: Über CHECK24 können Sie jetzt Ihren alten Kredit gegen einen neuen, günstigeren tauschen – und das schon ab einem effektiven Jahreszins von -0,4 Prozent. So können Sie durch eine Umschuldung Ihre Fixkosten senken. Wie viel Sparpotential in Ihrem aktuellen Kredit schlummert, können Sie ganz einfach kostenlos und unverbindlich mit dem CHECK24 Umschuldungsrechner herausfinden. Je nach Restschuld und Restkreditbetrag ist eine Ersparnis von bis zu 2.000 Euro für Sie drin, wie die aktuelle CHECK24 Umschuldungsstudie zeigt.

Und so einfach geht's:

Achten Sie auf eine mögliche Vorfälligkeitsentschädigung! Wenn Sie Ihren Altkredit vorzeitig tilgen oder ablösen, kann die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnen. Sollten Sie bei Kreditabschluss keine kostenfreie vorzeitige Gesamttilgung vereinbart haben, kann die Bank durch die Umschuldung zu einem anderen Geldinstitut eine Vorfälligkeitsentschädigung von bis zu einem Prozent der Restschuld verlangen. Dies allerdings nur, wenn noch mehr als zwölf Monatsraten ausstehen. Bei weniger ausstehenden Monatsraten darf die Vorfälligkeitsentschädigung nur ein halbes Prozent der Restschuld betragen. Um herauszufinden, ob Ihre Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Kreditrückzahlung erhebt, genügt ein Blick in Ihren Kreditvertrag. In der Regel übersteigt die Ersparnis, die Sie durch eine Umschuldung erzielen können, die Höhe einer möglichen Vorfälligkeitsentschädigung jedoch deutlich. Vergessen Sie aber nicht, eine eventuelle Vorfälligkeitsentschädigung mit einzukalkulieren, wenn Sie Ihre persönliche Ersparnis mit dem Umschuldungsrechner ermitteln.

Kredit von zu Hause aus beantragen und abschließen

Zinssatz, Restlaufzeit und die Höhe der monatlichen Rate eingeben, um die verbliebende Restschuld Ihres Altkredits zu ermitteln.Günstigeren Kredit im CHECK24 Kreditvergleich ermitteln. Dazu einfach die Restschuld als Kreditbetrag eingeben und den Verwendungszweck „Umschuldung“ auswählen. Achten Sie beim Vergleich der verschiedenen Angebote vor allem auf den effektiven Jahreszins. In diesem sind bereits alle anfallenden Kosten enthalten.Den effektiven Jahreszins, die Laufzeit und die Höhe der monatlichen Rate des gewählten Kreditangebots in den Umschuldungsrechner eingeben und Ersparnis ermitteln.

Haben Sie den passenden Kredit gefunden, brauchen Sie nur noch der Bank, bei der Sie Ihren alten Kredit aufgenommen haben, schriftlich mitteilen, wann Sie diesen Ablösen möchten.

Ihren neuen, günstigeren Kredit können Sie je nach Kreditgeber bequem von zu Hause aus beantragen und abschließen. Entscheiden Sie sich für einen volldigitalen Kredit, können Sie die vom Kreditgeber benötigten Nachweise einfach online hochladen. Auch um Ihre Identität nachzuweisen, müssen Sie nicht vor die Tür. Dank Videoident legitimieren Sie sich in wenigen Augenblicken per Videochat über Ihr Smartphone, Tablet oder PC. Nach Zusage der Bank brauchen Sie nur noch den Kreditvertrag digital zu unterschreiben. Je nach Bank können Sie die Ablösevollmacht für die neue Bank gleich mitunterschreiben.

Von nun an zahlen Sie nur noch den neuen, günstigeren Kredit in monatlichen Raten ab und haben so Ihre Fixkosten ganz einfach gesenkt.