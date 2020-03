Wegen Coronavirus Pandemie-Geschädigte können Kredit-Rückzahlungen aussetzen

A A A

Verbraucher, die aufgrund der Corona-Krise Einnahmeausfälle zu beklagen haben, können Kredittilgungen bis in den Sommer hinein aussetzen. Ein entsprechendes Gesetz soll am 01. April in Kraft treten. Sparkassen bieten jetzt schon Unterstützung.

Wer finanzielle Einbußen wegen dem Coronavirus hat, kann seine Kredittilgung bis Ende Juni aussetzen.