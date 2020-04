Nachfrage steigt im März Corona-Effekt bei digitalen Krediten

A A A

Das Coronavirus hat Deutschland seit Mitte März fest im Griff. Auch bei der Kreditvergabe zeigen sich die Auswirkungen der Epidemie. Das ergab eine Analyse aller über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredit seit Februar 2020.

Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder Bankfiliale

In Deutschland ist das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen gekommen. Ausgangsbeschränkungen beeinträchtigen den Alltag und digitale Services, die von zu Hause nutzbar sind, gewinnen an Bedeutung. Das betrifft den Berufsalltag, wie beispielsweise die verstärkte Nutzung von Video-Software oder Kollaborations-Tools, genauso wie das private Umfeld. Auch im Finanzbereich ist ein solcher Corona-Effekt feststellbar. Das zeigt die Auswertung der über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite seit Februar 2020: Kreditnehmer schließen häufiger volldigitale Kredite ab oder nutzen das digitale Video-Ident-Verfahren. Der Anteil an digitalisierten Kreditabschlüssen ist in der zweiten Märzhälfte um 14 Prozent gestiegen. In der letzten Märzwoche lag das Plus sogar bei 19 Prozent.* „Wir spüren besonders in den vergangenen Tagen einen starken Nachfrageschub bei unseren volldigitalen Kreditangeboten“, sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. „Wir nehmen an, dass Kreditnehmer in Zeiten von starken Ausgangsbeschränkungen und hoher Ansteckungsgefahr den Gang vor die Tür vermeiden möchten.“

Seit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Der digitale Kreditabschluss funktioniert durch einen Online-Upload der Nachweisunterlagen, die der Bank direkt zur Verfügung gestellt werden. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Video-Ident-Verfahren. Das heißt statt dem Gang zur Postfiliale identifizieren sich zukünftige Kreditnehmer mit Video-Telefonie und ihrem Ausweis von zu Hause aus. Bei Fragen zum Ablauf eines volldigitalen Kreditabschlusses und allen weiteren Anliegen zu Ratenkrediten unterstützen Sie über 300 CHECK24-Kreditexperten auch weiterhin an sieben Tagen die Woche von 08:00 – 20:00 Uhr mit einer persönlichen Beratung per Telefon oder E-Mail.

*Datenbasis: alle im Februar und März 2020 über CHECK24 abgeschlossene Ratenkredite