Geldsegen durch Niedrigzinsen Warum Sie jetzt Ihren alten Kredit umschulden sollten

Während die einen die guten alten Zeiten mit hohen Renditen herbeisehnen, können Sie mit einer Kreditumschuldung die niedrigen Zinsen zu barem Geld machen. So sparen Sie gut 2.000 €.

Mit einer Umschuldung gut 2.000 € sparen

Wann lohnt sich eine Umschuldung?

Ob man will oder nicht, am Thema Niedrigzinsen kommt gerade keiner vorbei. Und das ist auch gut so! Sinkende Zinssätze bedeuten für Sie als Kreditnehmer nämlich nichts anderes, als am Ende mehr Geld in der Tasche zu haben, da Sie wesentlich weniger für Ihren Kredit bezahlen müssen, als noch vor einigen Jahren. Woran das liegt? Ganz einfach: Denn während alle Sparer unter Hochdruck nach der Eierlegenden-Wollmilchsau-Lösung suchen, trotz niedriger Zinsen die höchsten Renditen herauszuholen, profitieren Sie mit einem Kredit von der Entwicklung. Schließlich gelten die niedrigen Zinsen auch für Darlehen, wodurch Geld leihen für Sie immer günstiger wird. Es gab also selten einen besseren Zeitpunkt, einen Kredit aufzunehmen. Und auch wenn Sie schon vor Jahren und demnach vermutlich zu einem mittlerweile nahezu utopisch wirkenden Zinssatz einen Kredit aufnehmen mussten, können Sie jetzt von den niedrigen Zinssätzen profitieren – mit einer Umschuldung.Mit Ihrem alten Kredit lassen sich also auch jetzt noch rund 2.000 Euro sparen, wie die aktuelle Umschuldungsstudie von CHECK24 zeigt. Wie hoch die Ersparnis in Ihrem ganz persönlichen Fall ist, lässt sich mithilfe des kostenlosen CHECK24 Umschuldungsrechners ausrechnen. Grundsätzlich gilt: Je früher Sie Ihren Kredit umschulden, desto höher ist auch die Ersparnis.Demnach lohnt sich eine Umschuldung vor allem dann, wenn mindestens einer der folgenden Punkte auf Ihren Kredit zutrifft:

✓ Der Zinssatz für ein neues Darlehen liegt (deutlich) unter dem Ihres aktuellen

✓ Ihr Kredit läuft noch einige Jahre

✓ Der umzuschuldende Betrag ist relativ hoch

✓ Die Kreditbank verlangt bei einer Umschuldung keine Vorfälligkeitsentschädigung

Weitere Vorteile einer Umschuldung

So wird aus einem alten, teuren Kredit, ein neuer, günstiger

Umschuldung leichtgemacht: In nur 3 Schritten zum neuen Kredit

Prüfen Sie Ihren bestehenden Vertrag

Vergleichen Sie

So schulden Sie um

Kreditwissen: Restschuld Was bedeutet Restschuld: Unter Restschuld versteht man den Betrag Ihres aufgenommenen Kredits, der noch an die Bank zu zahlen ist.



Wie hoch ist Ihre Restschuld: Der einfachste Weg, Ihre Restschuld für eine Umschuldung herauszufinden, ist der so genannte Tilgungsplan. Diesen können Sie jederzeit bei der Bank anfordern, bei der Sie Ihren Kredit abgeschlossen haben. In diesem Plan sehen Sie monatlich aufgelistet, wie viel Sie von Ihrem aufgenommenen Kredit schon abbezahlt, wie viele Zinsen Sie bereits an die Bank gezahlt haben und vor allem wie hoch Ihre Restschuld noch ist. Alternativ können Sie Ihre Restschuld auch online über den CHECK24 Umschuldungsrechner ausrechnen. Dafür einfach den effektiven Jahreszins Ihres aktuell laufenden Kredites, die Restlaufzeit sowie die Höhe der monatlichen Rate in die vorgegebenen Felder eingeben.



Vorfälligkeitsentschädigung bei Umschuldung Ihrer Restschuld: Wollen Sie die Restschuld Ihres alten Kredits zu einem neuen, günstigeren umschulden, kann Ihre bisherige Kreditbank dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung von Ihnen verlangen. Diese kann bei einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zu einem Prozent der Restschuld betragen, bei weniger als 12 Monaten, 0,5 Prozent. In Zahlen ausgedrückt: Bei 5.000 Euro sind es gerade einmal 50 Euro bzw. 25 Euro, die Sie im Falle einer Vorfälligkeitsentschädigung an die alte Bank zahlen müssten.

Mehr Geld im Portemonnaie klingt super – aber es gibt noch mehr gute Gründe, Ihren alten Kredit jetzt umzuschulden. Müssen Sie beispielsweise gerade mehrere Darlehen parallel abbezahlen, können Sie diese im Zuge einer Umschuldung ganz einfach in einem einzigen Kredit zusammenzufassen. So haben Sie zukünftig einen besseren Überblick über Ihre laufenden Kosten und sparen gleichzeitig jede Menge Zinsen, da Sie nur noch einen einzigen Kredit abbezahlen müssen.Sie können eine Umschuldung aber auch dazu nutzen, die Konditionen Ihres Darlehens an Ihre aktuelle Lebenssituation anzupassen. Möglicherweise hat sich Ihre finanzielle Lage seit der Kreditaufnahme geändert und Ihr alter Kreditrahmen passt gar nicht mehr zu Ihnen? Bei einer Umschuldung können Sie Ihr Zahlverhalten und Ihre Ratenhöhe neu und individuell nach Ihren Wünschen und Möglichkeiten wählen. So bleiben Sie flexibel.Lange Rede, kurzer Sinn: Eine Umschuldung lohnt sich fast immer. Damit Sie bei Ihrem Vorhaben jedoch auch garantiert das Maximum für sich herausholen, sollten Sie immer mehrere Angebote miteinander vergleichen. Besonders einfach und schnell geht das mit dem Kreditvergleich von CHECK24 . Einfach den Verwendungszweck „Umschuldung / Kredit ablösen“ auswählen und als Kreditbetrag die Restschuld Ihres momentan laufenden Kredites eingeben.Die Auswahl des richtigen Verwendungszweckes ist in diesem Fall besonders wichtig, da dieser der Bank signalisiert, dass Sie lediglich eine bestehende Restschuld tilgen und nicht ein weiteres Darlehen aufnehmen möchten. Für Sie bedeutete das, dass Sie von besseren Konditionen und damit lukrativeren Zinssätzen profitieren können. Jetzt noch die gewünschte Laufzeit und damit die Höhe der monatlichen Rate festlegen und schon haben Sie die Qual der Wahl. Sie können nun aus den Angeboten der unterschiedlichen Banken Ihren Wunschkredit aussuchen und diesen auf Herz und Nieren prüfen. Der Kreditvergleich von CHECK24 ist dabei selbstverständlich immer kostenlos, unverbindlich und hat keinerlei Auswirkungen auf Ihren Schufa-Score.In den Unterlagen Ihrer Bank finden Sie alle relevanten Zahlen zur Höhe Ihrer Kreditsumme, Laufzeit sowie Zinshöhe und aktuellen Monatsrate. Zudem können Sie hier nachlesen, ob eine kostenlose Kreditablöse möglich ist. Geht dies nicht, kann die Bank bei Umschuldung eine so gennannte Vorfälligkeitsentschädigung von Ihnen verlangen.Um den passenden Kredit zu finden, sollten Sie immer mehrere Angebote verschiedener Banken einholen. Anhand des effektiven Jahreszinses können Sie auf einen Blick erkennen, welches Angebot das größte Sparpotenzial für Sie bietet.Haben Sie den perfekten Kredit für sich gefunden, teilen Sie Ihrer alten Bank schriftlich mit, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihr Darlehen umschulden möchten. Anschließend können Sie den zinsgünstigeren Umschuldungskredit bequem online beantragen.Alle Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Umschuldung lesen Sie in unserer aktuellen Studie