Openbank im Girokonto-Vergleich

Bonusbedingungen

Neukunden erhalten aktuell 200 € Neukundenbonus. 200 € Bonus Bedingung: - Neukunden, die zwischen dem 30.04.2026 und 30.06.2026 ihr erstes Girokonto oder Girokonto Future bei der ING eröffnen, erhalten 200 € Bonus. - Die Einwilligung zu „Tipps für Sie persönlich" muss innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung in der ING App oder im Online-Banking erteilt werden (sofern nicht bereits vorhanden). - Die Einwilligung muss bis zur Prämienauszahlung bestehen bleiben (kein Widerruf). - In den ersten vier Monaten nach Kontoeröffnung müssen zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge erfolgen. - Als Geldeingang zählen z.B. Lohn, Gehalt, Pension, Kindergeld oder BAföG. - Nicht anerkannt werden: Eigene Überträge (z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING), Umsätze aus Wertpapieren oder Gutschriften von Rücklastschriften. - Ab 28 Jahren: mindestens 1.000 € monatlich (auch in Teilbeträgen; gilt auch bei Gemeinschaftskonten) - Unter 28 Jahren: mindestens 700 € monatlich (auch in Teilbeträgen; gilt auch bei Gemeinschaftskonten mit einem Kontoinhaber unter 28 Jahre). Ausschluss: - Keine Teilnahme, wenn in den letzten 12 Monaten bereits ein Girokonto oder Girokonto Future bei der ING bestanden hat. - Keine Prämie für das Girokonto Junior. - Eine Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung (Girokonto Future) auf einem bestehenden Konto ist nicht prämienberechtigt. Auszahlung: - Die Gutschrift von 200 € erfolgt ca. 7 Werktage nach dem zweiten entsprechenden Geldeingang. - Die Auszahlung erfolgt auf das verzinste Tagesgeldkonto der ING (wird automatisch eröffnet, falls nicht vorhanden). - Es gilt der Tag der Beantragung des Kontos, auch wenn die Legitimierung oder Kontoeröffnung verzögert erfolgt. - Die Prämie ist steuerfrei, wenn die sonstigen Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG (einschließlich dieser Prämie) im Kalenderjahr unter 256 € liegen.