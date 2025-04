1. BestKonto mehr Infos 2,0 Kontonote gut 13,90 € 11,85% 6.000 0 € -- zur Bank

Ausgabe einer Girocard 0 € (Deutsche Bank Card); Partnerkarte: 0 € Ausgabe einer Debitkarte nicht verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: 1% mind. 1,50 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (an Geldautomaten der Cash Group) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: 1% mind. 5,99 € Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 0 € (in Bankfilialen und im Handel bei vielen Partnern möglich (e.g. REWE)) Bargeldeinzahlung 0 € Mobiles Bezahlen Apple Pay Sonderleistungen CO2-Indikator (hilft Einfluss auf das Klima zu ermitteln und besser zu verstehen), Reiseservices

2. AktivKonto mehr Infos 2,2 Kontonote gut 6,90 € 11,85% 6.000 0 € -- zum Antrag

Ausgabe einer Girocard 0 € (Deutsche Bank Card); Partnerkarte: 0,83 € Ausgabe einer Debitkarte 1,50 € (Im 1. Jahr kostenlos - Deutsche Bank Card Plus); Partnerkarte: 1,50 € Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: 1% mind. 1,50 € Debitkarte: 1,00% Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (an Geldautomaten der Cash Group) Debitkarte: 0 € (an Geldautomaten der Cash Group) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: 1% mind. 5,99 € Debitkarte: 1% Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 0 € (in Bankfilialen und im Handel bei vielen Partnern möglich (e.g. REWE)) Bargeldeinzahlung 0 € Mobiles Bezahlen Apple Pay Sonderleistungen CO2-Indikator (hilft Einfluss auf das Klima zu ermitteln und besser zu verstehen), Reiseservices

3. Junges Konto mehr Infos 2,3 Kontonote gut 0 € 11,85% 6.000 0 € -- zum Antrag