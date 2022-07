München, 12.7.2022 | 13:36 | dor

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verkündete am 28. Juni in Berlin eine Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags auf 1,6 Prozent zum Jahreswechsel. Bei der Steigerung um 0,3 Prozentpunkte zum Vorjahr handelt es sich um die größte Erhöhung seit der Einführung des Zusatzbeitrags für Krankenkassen. Das Ziel ist, Finanzlücken bei den gesetzlichen Krankenkassen zu schließen, die in Folge der Corona-Pandemie, aber auch durch teure Gesetzesinitiativen entstanden sind.

So liegen seit dem 1. Juli 2022 die Zusatzbeiträge der Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist eine Rechengröße, die jedes Jahr auf Basis der erwarteten Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsfonds ermittelt wird. Die Ankündigung des Gesundheitsministers, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag auf 1,60 Prozent anheben zu wollen, bedeutet jedoch nicht, dass alle Krankenkassen tatsächlich ihre Beiträge erhöhen. Denn jede Krankenkasse entscheidet aufgrund ihrer Finanzlage individuell über ihren erhobenen Zusatzbeitrag. Dieser individuelle Beitragssatz kann vom durchschnittlichen Zusatzbeitrag deutlich nach oben und unten abweichen.So liegen seit dem 1. Juli 2022 die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen zwischen 0,40 Prozent (BKK Pfaff) und 1,70 Prozent (AOK Nordost, AOK Nordwest). Der allgemeine Grundbeitrag von 14,6 Prozent wird hingegen von allen Kassen gleichermaßen erhoben.

Option 1 – Wechsel innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen

Option 2 – Wechsel in die private Krankenversicherung

Angestellte mit einem Jahreseinkommen oberhalb der allgemeinen Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG). 2022 liegt diese bei 64.350 Euro.

Selbstständige

Freiberufler

Beamte/Beihilfeberechtigte

Wie sich die individuellen Beitragssätze der Kassen in 2023 entwickeln, steht heute noch nicht fest. Wie bereitsicherung in Betracht kommt, so in den vergangenen Jahren ist es wahrscheinlich, dass einige Kassen Beitragsanpassungen vornehmen werden, die deutlich über die Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags hinausgehen. Andere Kassen hingegen könnten ihren Beitrag konstant halten oder sogar senken. Somit sind auch nach der Anhebung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags zum 1. Januar 2023 große Unterschiede in den Beiträgen der gesetzlichen Krankenkassen zu erwarten. Ein Vergleich lohnt sich für alle Versicherten!, die ihren Zusatzbeitrag erhöht. Eine Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte führt bei einem Arbeitnehmer mit einem Brutto-Gehalt von 45.000 € bereits zu jährlichen Mehrkosten von 67 €.Aufkommen dann noch einmal die gleichen Mehrkosten zu, da der Zusatzbeitrag paritätisch finanziert wird.Bei einem Jahreseinkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (58.050 € in 2022) werden für. Fürbetragen die zusätzlichen Kosten dann sogar, da sie sowohl den Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberanteil tragen müssen.Zusätzlich ist zu erwarten, dass diewird. Damit wird ein größerer Teil des Einkommens beitragspflichtig. Für gutverdienende Arbeitnehmer kann diesbedeuten.Obwohl der Entfall von Zusatzleistungen eine Möglichkeit ist, damit Krankenkassen Kosten einsparen können, lehnt Gesundheitsminister Lauterbach diese derzeit noch ab. Zusätzlich zu einem höheren Steuerzuschuss in Höhe von 16,5 Mrd. Euro setzt er stattdessen auf Einsparungen durch gesteigerte Effizienz bei den Krankenkassen sowie den Abbau verbleibender Reserven.Obwohl der durchschnittliche Zusatzbeitrag ein neues Rekordhoch erreicht,. Sollten Sie bei einer Krankenkasse versichert sein, die den Zusatzbeitrag erhöht, gibt es zwei Optionen, wie Sie Ihre Beiträge geringhalten können.Wenn sich der durchschnittliche Zusatzbeitrag erhöht, bedeutet dies nicht automatisch, dass es bei allen Krankenkassen der Fall ist.Erhöhen Krankenkassen zum 1. Januar 2023 ihre Zusatzbeiträge, erhalten gesetzlich Versicherte ein. Versicherungsnehmer haben in diesem Fall bis Ende Januar 2023 Zeit, um den Wechsel zu einer neuen Kasse zu beantragen. Nach Ablauf der gesetzlichen Wechselfrist von zwei vollen Kalendermonaten greift der Wechsel und Sie sind nicht länger bei Ihrer alten Krankenkasse versichert. Wechseln Sie bis zum 01.10.2022 zu einer Kasse, die Ihren Zusatzbeitrag zum Jahreswechsel erhöht, können Sie auch dann von Ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und erneut wechseln.Ihre bisherige Krankenkasse müssen Sie nicht kontaktieren. Diesen Schritt übernimmt Ihre neue Krankenkasse. Für bereits gesetzlich Versicherte besteht kein Risiko einer Versicherungslücke oder Doppelversicherung, da beides vom Gesetzgeber ausgeschlossen ist.Die Möglichkeit besteht für:Der Beitrag der privaten Krankenversicherung richtet sich nicht nach dem Einkommen, sondern nach dem individuellen Risiko. Dadurch sindmöglich.Der Wechsel zu einer privaten Krankenversicherung ist für freiwillig Versicherte in der Regel mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten zum Monatsende jederzeit möglich. Ein möglichst früher Wechsel macht hierbei Sinn, da man sich mit Versicherungsbeginn in 2022 bei den meisten Versicherungen ein geringeres Eintrittsalter sichert und so sein Leben lang geringere Beiträge bezahlt. Auch hier besteht für Sie kein Risiko einer Versicherungslücke oder Doppelversicherung.Wenn für Sie der Wechsel in die private Krankenversicherung in Betracht kommt, unterstützt Sie ein Krankenversicherungsspezialist von CHECK24 im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs sehr gerne bei der Wahl des richtigen Tarifs und bei allen Fragen rund um den Wechsel.