CHECK24-Auswertung: So werden private E-Scooter in Deutschland genutzt

München, 15.12.2023 | 17:11 | whe

Private E-Scooter werden vor allem in Mittel- und Großstädten im Westen und Norden Deutschlands versichert. Dabei schließen hauptsächlich Männer Versicherungen für ihren E-Roller ab. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Auswertung von CHECK24.

In Deutschland werden immer mehr E-Scooter versichert.

Köln und Hamburg sind E-Scooter-Hochburgen

Am häufigsten werden E-Scooter-Versicherungen von 30- bis 49-Jährigen abgeschlossen (jeweils 28,1 Prozent), am seltensten von unter 20- und über 60-Jährigen (1,3 und 6,8 Prozent). Unter den Geschlechtern werden die elektrischen Roller am häufigsten von Männern genutzt. Mit 74 Prozent versichern sie fast dreimal so häufig E-Scooter wie Frauen (26 Prozent).Bei den Bundesländern ist auffällig, dass in allen drei Stadtstaaten überproportional viele E-Scooter abgesichert werden: die meisten in Bremen und Hamburg. Berlin belegt im Bundesländer-Ranking den vierten Platz. Auf Rang drei liegt das bevölkerungsreiche Nordrhein-Westfalen. In den ostdeutschen Bundesländern werden hingegen vergleichsweise wenige E-Roller versichert. In den Jahren 2021 und 2022 war dieser Trend jedoch noch deutlicher ausgeprägt.E-Scooter werden am häufigsten in mittelgroßen Städten versichert (39,3 Prozent). Auch in Großstädten ist der Anteil mit 30,6 Prozent recht hoch. Am seltensten werden die elektrischen Roller in Metropolen versichert (12,2 Prozent) – ein Phänomen, das wohl auf die hier in hoher Zahl vorhandenen Leihscooter zurückzuführen ist.Unter den vier Millionenstädten in Deutschland werden die meisten E-Scooter in Köln (13,7 Prozent Abweichung gegenüber dem Mittelwert) und Hamburg (13,5 Prozent) versichert. Schlusslicht ist München – hier werden weniger als 14,8 Prozent des Mittelwertes versichert.Bei den Herstellern hat sich bereits in den vergangenen Jahren ein Favorit abgezeichnet, der auch in diesem Jahr wieder die meisten versicherten E-Scooter vorweisen kann: Xiaomi aus China (33,6 Prozent).CHECK24 hat bereits zum dritten Mal die Verteilung und Nutzung privater E-Scooter in Deutschland ausgewertet. Grundlage der Auswertung sind Daten der über das Vergleichsportal abgeschlossenen E-Scooter-Versicherungen. Die komplette Auswertung mit allen Daten und anschaulichen Grafiken finden Sie hier