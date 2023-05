Statistisches Bundesamt: Unfälle mit E-Scootern nehmen weiter zu

München, 12.5.2023 | 13:48 | whe

Immer mehr Menschen kommen bei Unfällen mit E-Scootern zu Schaden. Die Zahl tödlich verunglückter Personen hat sich sogar verdoppelt. Das zeigen vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2022.

Unfälle mit E-Scootern häufen sich.

Meiste Unfälle in Nordrhein-Westfalen

Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 8.260 Unfälle mit E-Scootern, bei denen Personen verletzt wurden. 2021 waren es noch 5.535 Unfälle gewesen . Das entspricht einem Anstieg um 67 Prozent. 1.234 Personen wurden schwer verletzt, in 7.651 Fällen kam es zu leichten Verletzungen. Am häufigsten verunglückten die Fahrer der elektrisch betriebenen Roller selbst. Zu Unfällen mit schwerwiegenden Sachschäden kam es 309-mal.Elf Personen wurden bei Unfällen mit E-Scootern tödlich verletzt. In zehn Fällen handelte es sich dabei um die Fahrer der Roller. Im Jahr 2021 gab es insgesamt fünf Tote bei E-Scooter-Unfällen. Die Zahl der Todesopfer hat sich damit in etwa verdoppelt.Am häufigsten, nämlich in 18,6 Prozent der Fälle, kam es aufgrund einer falschen Fahrbahnnutzung zu Unfällen, dicht gefolgt von Fahren unter Alkoholeinfluss (18 Prozent). In 7,2 Prozent der Fälle war zu schnelles Fahren die Unfallursache.Die meisten Unfälle mit Personenschaden gab es mit einer Zahl von 2.312 in Nordrhein-Westfalen. Dahinter folgen Bayern mit 1.119 und Niedersachsen mit 817 Unfällen. Die wenigsten Unfälle wurden in Thüringen verzeichnet. Hier kam es lediglich zu 23 Vorfällen.Jeweils drei Menschen starben in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. In Bayern kamen zwei Menschen bei Unfällen mit E-Scootern ums Leben, in Niedersachsen und im Saarland war es jeweils eine Person.Insgesamt machen Unfälle mit E-Scootern allerdings nur einen kleinen Anteil am gesamten Unfallgeschehen aus. Von den im Jahr 2022 insgesamt 288.000 registrierten Verkehrsunfällen in Deutschland entfielen lediglich 2,9 Prozent auf E-Scooter.