Trotz schwächerer Inflation 2019 Realzins aufs Tagesgeld zuletzt wieder gesunken

A A A

Trotz verstärkter Anstrengungen der Europäischen Zentralbank ließ die Inflation 2019 in Deutschland nach. Dennoch schmolzen die Ersparnisse der Deutschen weiter. Wie Sparer den Wertverlust eindämmen können.

Wertverlust eindämmen mit Tagesgeld

Das zeigt der Sparerindex von CHECK24 , der jeden Monat das bestverzinste Tagesgeldkonto aus dem CHECK24 Tagesgeldvergleich der Inflation gegenüberstellt. Der Tagesgeld-Bestzins lag im Dezember bei 0,60 Prozent. Abzüglich der Inflation von 1,5 Prozent konnten CHECK24 Kunden somit eine reale Rendite von -0,90 Prozent erzielen. Das klingt zwar immer noch unerfreulich, doch Ersparnisse verlieren so nicht so schnell an Wert.

Die Aktuell besten Tagesgeldangebote aus dem CHECK24 Tagesgeldvergleich Bank Zins p.a. Zinsgarantie Zinsgutschrift Bonus Beispiel: Zins eff. inkl. Bonus** Ferratum Bank 0,60 % 6 Monate jährlich Südtiroler Sparkasse 0,40 % 3 Monate vierteljährlich Aegean Baltic Bank 0,36 % Variabler Zins zweiwöchentlich Bis zu 100 €* 0,62 % (25 € Bonus)

*Neukundenbonus über 10 € für einen Anlagebetrag von 5.000 € bis 9.999 €, 25 € für einen Anlagebetrag von 10.000 € bis 49.999 €, 50 € für einen Anlagebetrag von 50.000 € bis 79.999 € und 100 € für einen Anlagebetrag ab 80.000 €, bei einer erstmaligen Anlage über das CHECK24 Anlagekonto – detaillierte Bonusbedingungen siehe CHECK24 Tagesgeldvergleich.

**Annahme: Erstmalige Anlage in Höhe von 30.000 € bei einer Anlagedauer von 120 Tagen über das CHECK24 Anlagekonto

Mit Festgeld der Inflation entkommen

Sparer, die über einen Teil ihrer Ersparnisse nicht täglich verfügen müssen, können ihr Geld über einen bestimmten Zeitraum fest anlegen und so von höheren Zinsen profitieren. Denn Banken zahlen in der Regel höhere Zinsen auf Festgeld- als auf Tagesgeldkonten. Wer sein Geld über längere Zeit auf einem Festgeldkonto parkt, kann zwar erst am Ende der Laufzeit wieder auf seine Ersparnisse zugreifen, dafür verlieren sie aber auch nicht an Wert. Sparer, die trotzdem flexibel bleiben wollen, können Ihre Ersparnisse aufteilen: Eine eiserne Reserve für Notfälle können sie auf einem Tagesgeldkonto anlegen, den Rest der Ersparnisse auf einem oder mehreren Festgeldkonten mit unterschiedlichen Laufzeiten parken.

Die aktuellen Festgeldangebote aus dem CHECK24 Festgeldvergleich Bank Zins eff. p.a. Laufzeit Bonus Beispiel: Zins eff. inkl. Bonus** Aegean Baltic Bank 1,24 % 1 Jahr Bis zu 100 €* 1,49 % (25 Euro Bonus) Aegean Baltic Bank 1,42 % 2 Jahre Bis zu 100 €* 1,54 % (25 Euro Bonus) Rietumu Bank 1,52 % 5 Jahre Bis zu 100 €* 1,57 % (25 Euro Bonus)

*Neukundenbonus über 10 € für einen Anlagebetrag von 5.000 € bis 9.999 €, 25 € für einen Anlagebetrag von 10.000 € bis 49.999 €, 50 € für einen Anlagebetrag von 50.000 € bis 79.999 € und 100 € für einen Anlagebetrag ab 80.000 €, bei einer erstmaligen Anlage über das CHECK24 Anlagekonto – detaillierte Bonusbedingungen siehe CHECK24 Festgeldvergleich.

**Annahme: Erstmalige Anlage in Höhe von 10.000 Euro über das CHECK24 Anlagekonto.



Stets gut informiert Mit dem CHECK24 Sparerindex bekommen Sie Informationen über die besten Tagesgeldzinsen jeden Monat automatisch per E-Mail. Eine formlose E-Mail an sparerindex@check24.de genügt, um ihn zu abonnieren. Mit dem CHECK24 Zinsticker sind Sparer obendrein stets über aktuelle Zinsänderungen informiert.

Gute Nachrichten für Sparer: Der Preisanstieg hat sich 2019 verlangsamt. Im letzten Jahr erhöhten sich die Verbraucherpreise in der Bundesrepublik insgesamt um 1,4 Prozent, wie das statistische Bundesamt am Donnerstag bekannt gab. Das ist der tiefste Stand seit drei Jahren. Im Vorjahr etwa betrug die Inflation noch 1,8 Prozent. Im Dezember zog die Inflation wieder an und lag mit 1,5 Prozent etwas über dem Jahresdurchschnitt. Für Sparer bedeuten die langsamer steigenden Preise, dass ihr Geld im letzten Jahr langsamer an Wert verloren hat. Dennoch, wer Anfang 2019 etwa 10.000 Euro auf einem unverzinsten Girokonto geparkt hatte, der verlor durch die Inflation immer noch 138 Euro an Kaufkraft. Sparer, die dieses Jahr einen inflationsbedingten Wertverlust ein wenig ausgleichen wollen, sollten aktiv werden und über Alternativen nachdenken.Im Unterschied zu den meisten Girokonten erhalten Sparer in der Regel Zinsen aufs Tagesgeld. Diese reichen zwar meist nicht aus, um der Inflation ein Schnippchen zu schlagen, dennoch grenzen sie den Wertverlust ein – und das bei täglicher Verfügbarkeit über das Guthaben. Um das Beste für sich rauszuholen, sollten Verbraucher vergleichen. Denn laut Bundesbank lag der durchschnittliche Zinssatz für täglich fällige Einlagen im Dezember letzten Jahres in Deutschland bei 0,01 Prozent. Abzüglich der Inflation von 1,5 Prozent erzielten Sparer sowohl mit Giro- als auch mit Tagesgeldkonten in Deutschland somit im Schnitt eine Rendite von - 1,49 Prozent. Mit dem bestverzinsten Tagesgeldkonto aus dem CHECK24 Tagesgeldvergleich blieb die Rendite zwar negativ, jedoch konnten CHECK24 Kunden den Wertverlust durch Inflation ein Stück weit eindämmen.