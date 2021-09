Ökostrom VW-Chef fordert Tempo beim Ökostrom-Ausbau

Demnach sei klimafreundliches Fahren nur möglich, wenn genügend Ökostrom vorhanden sei. Solange Milliardenbeträge in fossile Energien investiert würden, wäre es schwer für Autohersteller sich dagegen zu stemmen, so Diess. Diess betonte, dass VW Milliarden in die Entwicklung klimafreundlicher Technologien steckt. Damit werden unter anderem Elektroautos , Batterien und andere umweltfreundlicherer Mobilitätsangebote weiterentwickelt. Um wirklich klimafreundliche Mobilität zu ermöglichen, steht laut Diess die Dekarbonisierung im Vordergrund. Erst wenn Elektroautos mit 100 Prozent Ökostrom fahren, ist wirklicher Klimaschutz erreicht. Hier müsste der Ausbau der erneuerbaren Energien noch zügiger voranschreiten. VW selbst versprichtseine CO2-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu senken. Dieses Ziel will der Autohersteller unter anderem mit Elektroautos erreichen.