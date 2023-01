Ökostrom EU erzeugt mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Gas

2022 wurde in der EU zum ersten Mal mehr Strom aus Wind und Sonne produziert als aus Gas. Im vergangenen Jahr wurden in der EU 22 % Ökostrom erzeugt, so viel wie noch nie. Gas machte einen Anteil von 20 % aus und fiel damit um einen Prozentpunkt.

"Die Krise hat die Umstellung der Stromversorgung in Europa zweifellos beschleunigt. Die Energiewende gehe gestärkt aus der Energiekrise hervor."

Dave Jones, Datenexperte Denkfabrik Ember Climate

Laut einer Analyse der Denkfabrik Ember Climate wurden 2022 in der EU 203 Terawattstunden (TWh) Sonnenstrom erzeugt und damit 24 % mehr als 2021. Berechnungen zufolge konnten so Gaseinkäufe von rund zehn Milliarden Euro vermieden und die Gasverstromung heruntergefahren werden. 20 der 27 EU-Länder produzierten so viel Ökostrom aus Sonne wie nie zuvor. Die meisten Fortschritte bei der Solarenergie machten demnach Deutschland, Spanien und Polen. Auch aus Wind wurden 2022 rund 9 % mehr Strom erzeugt als noch in 2021. Hierfür sorgte der Zubau in Deutschland, Schweden und Polen. Der Großteil des Ökostroms im EU-Strommix wurde laut Denkfabrik Ember Climate in Deutschland erzeugt – 126 Terawattstunden aus Windkraftanlagen und 59 Terawattstunden aus Solarenergie. Am deutschen Strommix fiel der jeweilige Stromanteil aus Sonne und Wind jedoch verglichen mit den anderen EU-Staaten geringer aus. Die Niederlande belegt mit 14 % Platz 1 bei der Sonnenverstromung, gefolgt von Griechenland und Ungarn mit je 13 %. Deutschland erzeugte 10 % seiner Energie aus Sonne. Bei der Windenergie führt Dänemark EU-weit mit 50 %, dahinter folgen Litauen (40 %) und Irland (35 %).