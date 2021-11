Ökostrom 45 Prozent der Deutschen nutzen Ökostrom

In einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage „Zukunft Wohnen“ des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von CosmosDirekt wurden Im Juli 2021 1.003 Männer und Frauen zwischen 20 und 50 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland zu ihrem Stromtarif befragt. Fast schon die Hälfte aller deutschen Haushalte nutzt demnach Ökostrom , das ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage. 45 Prozent der Deutschen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren wählten für ihr Zuhause einen Ökostromtarif. 36 Prozent der 20- bis 50-Jährigen würden gerne in Zukunft auf grünen Strom setzen, sind aber noch nicht komplett auf erneuerbare Energien umgestiegen. Nur jeder Zehnte (13 Prozent) hat kein Interesse an Ökostrom. Die Anzahl der Ökostromtarife steigt von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach grüner Energie, da immer mehr Verbraucher*innen zum Klimaschutz beitragen möchten. Je mehr Verbraucher nachhaltig Ökostrom anfordern, desto mehr erhöht sich der Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz und der Anteil fossiler Energiequellen sinkt.