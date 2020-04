Da die Corona-Krise derzeit keine Demonstrationen zulässt, protestieren die Aktivisten der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ auch in Deutschland online. Organisiert wird das Ganze über einen Livestream heute ab 12 Uhr Ortszeit. Zudem sind die Teilnehmer aufgefordert Protestplakate zu malen und Fotos davon in den sozialen Medien unter dem Hashtag „NetzstreikfürsKlima“ zu teilen.