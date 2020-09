Klimabilanz Google will CO2-Ausstoß seit Gründung ausgleichen

Seit 2007 weist Google bereits eine CO2-neutrale Klimabilanz auf. Um die CO2-Emissionen seit Firmengründung auszugleichen, will das Unternehmen weltweit an all seinen Standorten CO2 -freie Energie kaufen und neue klimaneutrale Technologien vor Ort fördern. Zusätzlich will Google an den Standorten politische Maßnahmen unterstützen, um den Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort zu beschleunigen. In den Regionen soll demnach ein Zubau von insgesamt fünf Gigawatt Ökostrom erfolgen. Nicht nur die Google-Rechenzentren und Büros sollen damit versorgt werden, sondern die Städte sollen ebenfalls von dem Strukturwandel profitieren. Zudem versprach Konzernchef Pichai 500 Städten dabei zu helfen, ihre CO2-Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Insgesamt will der Tech-Konzern so bis zum Jahr 2025 mehr als 20.000 neue „grüne“ Jobs schaffen.